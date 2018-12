Duas pessoas detidas no caso dos drones no aeroporto de Gatwick

O aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, já foi reaberto, depois de 36 horas de caos devido ao sobrevoo de drones. A polícia britânica deteve um homem de 47 anos e uma mulher de 54 anos, suspeitos de terem posto no ar os drones que pararam o segundo maior aeroporto do Reino Unido.