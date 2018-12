Sobe para 10 o número de mortos relacionados com o protesto dos coletes amarelos em França 

O acidente aconteceu em Perpignan, no sul de França e fez subir para 10, o número de mortos relacionados com o protesto dos coletes amarelos.

O acidente aconteceu em Perpignan, no sul de França e fez subir para 10, o número de mortos relacionados com o protesto dos coletes amarelos. A vítima, um homem de 36 anos, morreu depois do carro em que seguia ter colidido contra um camião que estava parado numa rotunda, bloqueado por mais uma manifestação anti Governo. Os protestos começaram a 17 de novembro e este sábado estão previstas mais manifestações um pouco por todo o país.

Os coletes amarelos mantêm o protesto em França em alguns pontos do país mas em menor número.

Em Paris, o número de manifestantes caiu drasticamente nas últimas semanas. As imagens deste sábado, que nos chegam do centro da capital de França mostram turistas a passear pela avenida dos Campos Elísios e pelo Arco do Triunfo, locais que, nas primeiras semanas de dezembro, se encheram de manifestantes contra as políticas de Emmanuel Macron.