Tsunami na Indonésia atinge praias do Estreito de Sunda

Um tsunami na Indonésia provocou pelo menos 20 mortos e 165 feridos, dados do primeiro balanço feito pela Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia. Os números poderão sofrer alterações uma vez que há pessoas desaparecidas.

Dezenas de edifícios ficaram danificados devido ao tsunami, que ocorreu na manhã de hoje, hora local.

Ainda não há confirmação oficial sobre a origem do tsunami, mas poderá estar relacionado com um deslizamento de terras subaquático causado pela erupção do vulcão Krakatoa.

Erupção do vulcão Krakatoa

Um vídeo publicado no Twitter por Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia, mostra os estragos causados.

No Twitter várias pessoas fazem publicações relacionadas com o desastre natural.

Mais de 2.000 mortos em sismo na ilha de Celebes

No final de setembro, um sismo seguido de um tsunami abalou a ilha de Celebes, provocando mais de 2.000 mortos. Pelo menos 70 crianças continuam desaparecidas.