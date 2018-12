Um morto e mais de 20 feridos em confrontos na Faixa de Gaza

Uma pessoa morreu e 25 pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, em confrontos com soldados israelitas na fronteira de Gaza com Israel. A vítima mortal é um adolescente palestiniano de 16 anos.

Entre os feridos está um jornalista.

Segundo as autoridades o protesto contou com cerca de oito mil palestinianos. São contra o bloqueio israelita e exigem o regresso dos refugiados que fugiram ou foram expulsos em 1948 com a criação do Estado hebreu.

Desde o fim de março, altura em que começaram os protestos na fronteira com Israel, já morreram 220 pessoas.

A tensão entre Israel e o Hamas tem-se intensificado nos últimos meses.