Uma das principais figuras do movimento dos coletes amarelos foi detida hoje em Paris

Eric Drouet é uma das principais figuras do movimento dos coletes amarelos. Foi detido hoje em Paris, por suspeitas de organização ilícita de uma manifestação na via pública.

Este sábado quase 24.000 pessoas saíram à rua em França. Só na capital, as autoridades já identificaram mais de 100 manifestantes.

É o sexto sábado de manifestações do movimento dos coletes amarelos.

A mobilização é inferior à do último fim de semana. No passado dia 15 de dezembro, as autoridades falavam em 33.500 manifestantes.

Na última madrugada, um homem de 36 anos morreu num acidente de viação perto de uma barreira montada pelos coletes amarelos na localidade de Perpignan, nos Pirenéus.