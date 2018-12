As imagens da destruição causada pelo tsunami na Indonésia

O tsunami ocorreu durante a noite de sábado, na costa do Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

Inicialmente, as autoridades confundiram o tsunami com uma maré crescente e chegaram a apelar à população para não entrar em pânico.

De acordo com as autoridades, o tsunami foi desencadeado por uma maré anormal associada a um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa.

A Agência Nacional de Gestão de desastres alertou este domingo para a possibilidade de ocorrer um novo tsunami na mesma zona, devido à contínua atividade do vulcão Anak Krakatau.