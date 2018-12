Número de mortos no tsunami na Indonésia sobe para 222

Inicialmente, as autoridades do país confundiram o tsunami com uma maré crescente e chegaram a apelar à população para não entrar em pânico. Perante a situação, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres recorreu às redes sociais para pedir desculpa.

"Foi um erro, sentimos muito"

De acordo com as autoridades, citadas pela Lusa, o tsunami foi desencadeado por uma maré anormal associada a um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa. Aliás, a agência nacional de desastres alertou para a possibilidade de ocorrer um novo tsunami na mesma zona, devido à conínua atividade do vulcão.

A região de Pandeglang, em Java, foi a área mais afetada pelo tsunami. Esta zona abrange o Parque Nacional de Ujung Kulon e praias populares.

As imagens das agências de notícias mostram a destruição causada.

1 / 21 ADI WEDA 2 / 21 BNPB / HANDOUT 3 / 21 ADI WEDA 4 / 21 ADI WEDA 5 / 21 DIAN TRIYULI HANDOKO 6 / 21 DIAN TRIYULI HANDOKO 7 / 21 BANTEN POLICE HEADQUARTERS / HANDOUT 8 / 21 CILEGON POLICE HEADQUARTERS / HANDOUT HANDOUT 9 / 21 ADI WEDA 10 / 21 ADI WEDA 11 / 21 ADI WEDA 12 / 21 ADI WEDA 13 / 21 ADI WEDA 14 / 21 DIAN TRIYULI HANDOKO 15 / 21 ADI WEDA 16 / 21 ADI WEDA 17 / 21 Antara Foto Agency 18 / 21 Antara Foto Agency 19 / 21 Antara Foto Agency 20 / 21 Reuters Staff 21 / 21 Reuters Staff

Para além de Pandegland, o tsunami ainda atingiu Lampung, Samatra e Serang. A Indonésia situa-se naquele que é chamado o Anel de Fogo do Pacífico, uma zona com uma forte atividade sísmica.

A Indonésia é um dos países mais castigados por desastres naturais.

O mais recente desastre natural na Indonésia aconteceu a 28 de setembro, quando mais de duas mil pessoas morreram na ilha de Celebes na sequência de um terramoto seguido de tsunami, causando ainda milhares de feridos e desaparecidos.