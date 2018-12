Uns sabem para onde vão, outros pensam que estão a voltar a casa. Há crianças que acreditam que vão encontrar o Pai Natal nos Estados Unidos.

A agência Reuters partilha agora as histórias de algumas crianças que estão num abrigo temporário em Tijuana, no México, onde esperam por um futuro risonho e quiçá chegar ao outro lado da fronteira antes do Pai Natal começar a distribuir os presentes.