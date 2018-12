Tsunami na Indonésia faz pelo menos 168 mortos

Atá ao momento, estavam confirmados 168 mortos. No entanto, o balanço ainda não está fechado. Pelo menos 30 pessoas continuam desaparecidas e há mais de 700 feridos.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia alertou este domingo para a possibilidade de ocorrer um novo tsunami na costa do Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

Em causa está, segundo a agência noticiosa EFE, a contínua atividade do vulcão Anak Krakatau.

Segundo a Lusa, as autoridades indonésias confundiram inicialmente o tsunami com uma maré crescente e chegaram a apelar à população para não entrar em pânico, noticiou a agência de notícias France-Presse.

O vulcão Anak Krakatau, no Estreito de Sunda, que liga o Oceano Índico ao Mar de Java, tem 305 metros de altura está localizado a cerca de 200 quilómetros a sudoeste da capital Jacarta, onde tem sido registada atividade desde junho.



A Indonésia é o quarto país em número de habitantes e também um dos mais castigados por desastres naturais. A localização geográfica da Indonésia, no Anel de Fogo do Pacífico, e o número de vulcões ativos no país, mais de cem, tornam a nação propensa a grande atividade sísmica, que habitualmente passa despercebida à população.