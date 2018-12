Um tsunami no estreito de Sunda, na Indonésia, fez mais de 220 mortos e cerca de 800 feridos. As autoridades indonésias confundiram o maremoto com alterações de maré, o que levou a que não fosse emitido qualquer alerta.

As autoridades advertem que o número de vítimas pode ser maior, já que ainda não têm informações de algumas das localidades mais remotas.