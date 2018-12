As imagens da erupção do vulcão que causou o tsunami na Indonésia

A Agência para a Conservação da Natureza da Indonésia registou imagens de uma erupção do vulcão Anak Krakatau, um dia antes do tsunami que fez 281 mortos e mais de mil feridos. As imagens podem ser vistas no vídeo amador.

Apesar da distância, consegue-se ouvir o som das explosões, enquanto o vulcão expele fumo e lava. O Anak Krakatau fica no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra.

Tem mais de 300 metros de altura e está localizado a cerca de 200 quilómetros a sudoeste de Jacarta, a capital da Indonésia. A caldeira chega aos 50 quilómetros subterrâneos. É um vulcão extremamente ativo e está quase sempre em nível de alerta 2.

As violentas explosões terão provocado o deslizamento submarino que esteve na origem do tsunami, que devastou o Estreito de Sunda e fez pelo menos 281 mortos e mais de mil feridos.