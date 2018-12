Um bombista suicida fez explodir um carro à porta do Ministério das Obras Públicas em Cabul, no Afeganistão. Momentos após a explosão, vários homens dispararam contra as forças de segurança em frente ao mesmo edifício.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

Ao ouvirem a explosão e os disparos, os funcionários do Ministério trancaram-se nos escritórios.