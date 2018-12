Donald Trump voltou a atacar o Banco Central dos Estados Unidos da América. O Presidente norte-americano garante até que o único problema da economia dos EUA é a FED (Reserva Federal) porque não tem aptidões para avaliar o mercado.

Numa mensagem partilhada no Twitter, Donald Trump comparou o banco independente com um jogador de golfe com muito potencial, mas que não consegue acertar nos buracos.