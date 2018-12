EUA assinaram ordem para a retirada das tropas na Síria

Os Estados Unidos assinaram, este domingo, a ordem para a retirada das tropas norte-americanas na Síria, um processo que o Presidente dos EUA, Donald Trump, quer "lento e altamente coordenado" com a Turquia, avançou o Pentágono.

"O decreto para a Síria foi assinado", afirmou um porta-voz do Pentágono, sem fornecer mais detalhes.

Donald Trump anunciou na quarta-feira que ia ordenar a retirada dos cerca de dois mil militares destacados na Síria, que combatem ao lado da coligação árabe-curda, as Forças Democráticas Sírias (FDS), contra o grupo extremista Daesh.

O Presidente, adversário de longa data da presença norte-americana num conflito que considera dispendioso, disse que as tropas norte-americanas já não eram necessárias por considerar que o Daesh foi "largamente derrotado".

Contudo, a retirada deixará a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) sem apoio militar, já que a Turquia ameaça atacá-los, considerando os combatentes curdos como terroristas.

A decisão foi criticada por numerosos especialistas, que frisam que o grupo extremista islâmico continua a controlar uma série de aldeias ao longo do rio Eufrates, no leste da Síria, onde resistem há semanas a ataques sucessivos das FDS.

Alemanha, França e Reino Unido, aliados dos Estados Unidos, já tinham manifestado a sua preocupação com o anúncio da retirada.

Por sua vez, o secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis, apresentou memso a demissão. Mattis, talvez o mais respeitado membro do Governo de Trump em assuntos de política externa, sai do cargo no final de fevereiro, depois de dois anos tumultuosos em que procurou moderar e conter as constantes mudanças de política por parte do Presidente.

Lusa