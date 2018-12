Populismo e a globalização vistos pelo padre e filósofo Tomáš Halík

Comparando a onda de populismo a "uma das grandes doenças na nossa vida", o teólogo checo exorta "a imprensa livre e as universidades" para que sejam "um hospital para curar essa doença", trabalhando na prevenção e no combate às notícias falsas, que representam um "lado negro" da globalização: "as redes sociais são anti-sociais, criam bolhas que desenvolvem a ansiedade e a agressividade".