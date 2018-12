Só na Indonésia morreram 168 mil pessoas, 230 mil no total, em 14 países, da Tailândia ao Sri Lanka.

Dos milhares de desaparecidos, 70 mil nunca foram encontrados. A intensidade do abalo, seguido de ondas que atingiram 800 quilómetros por hora, afetou a forma da Terra e interferiu com a posição do Pólo Norte. Diminuiu ainda os dias em sete microssegundos.