Menina que falou com Donald Trump ainda acredita no Pai Natal

Donald Trump passou a noite da consoada a atender telefonemas de crianças. Numa dessas chamadas, o Presidente dos Estados Unidos da América perguntou a uma menina se ainda acreditava no Pai Natal. Depois, ao saber da idade da criança, Trump questionou: "Olha que a partir dos 7 anos, já não é bom, certo?"

O momento pode ser visto no vídeo em baixo.



O telefonema correu mundo, com a possibilidade do Presidente norte-americano ter acabado com a magia do Natal a Collman Lloyd, que respondeu apenas "sim, senhor" à questão.

No entanto, numa entrevista citada pelo Washington Times, a menina que vive em Lexington, no Estado da Carolina do Sul, disse que não percebeu sequer a pergunta do Presidente.

Como qualquer outra criança, deixou bolachas e leite achocolatado para o Pai Natal na noite de 24, e na manhã seguinte, a comida tinha desaparecido e os presentes estavam debaixo da árvore.

Já os pais da menina mostraram-se surpreendidos com a reação à conversa, dizendo que esta foi "injustamente politizada". "Eu gosto de manter a política longe do Natal. Mas não me incomodou, gosto de tratar os meus filhos como adultos nas conversas", explicou Donald J. Lloyd, numa entrevistada à plataforma Buzzfeed.