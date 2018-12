Natal de contradições em Belém

As crises no Médio Oriente nunca terminam. O Daesh golpeou nos últimos anos partes das comunidades cristãs, na Síria, no Iraque ou na Líbia. No entanto, em Belém, as comemorações de Natal foram mais felizes com a participação de dezenas de milhares de peregrinos de todo o mundo. Uma reportagem do correspondente da SIC, Henrique Cymerman.