Os adversários do Papa, o futuro da Igreja e como dizer hoje Deus?

Tomáš Halík entende que a oposição ao Papa é similar à dos fariseus com Jesus. Na interpretação do teólogo católico, "quem luta contra o Papa quer retornar à antiga religião, mas não é possível voltar a esse mundo que acabou".

O futuro da Igreja, defende, passa pela "capacidade de comunicar com os que buscam", sem perceberem bem o quê e porquê, mas isso implica "romper com as estruturas mentais" da estrutura.