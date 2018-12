Com as eleições presidenciais na República Democrática do Congo à porta, a embaixada de Portugal no país lança um alerta à comunidade portuguesa.

Num comunicado publicado no Facebook, a embaixada apela a medidas de maior prudência como evitar sair à rua "sem necessidade" no dia 30 de dezembro e a guardar mantimentos em casa para "qualquer eventualidade".

Atualmente vivem cerca de 700 portugueses no Congo, quase 600 estão na capital.