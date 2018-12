Homem detido após desenhar suástica na estrela de Trump no "Passeio da Fama"

Um homem foi preso por desenhar uma suástica na estrela de Donald Trump no "Passeio da Fama", a famosa calçada que homenageia celebridades em Hollywood, anunciaram na quarta-feira as autoridades norte-americanas.

José Ortega, de 29 anos, foi detido em 23 de dezembro depois de ser visto por um transeunte a desenhar uma suástica na estrela do atual Presidente dos Estados Unidos no "Passeio da Fama".

Trump ganhou a sua estrela no passeio onde constam as maiores celebridades do cinema e televisão em 2007, devido ao seu programa de televisão "O Aprendiz".

Damian Dovarganes

O transeunte alertou a polícia e seguiu o suspeito até à sua detenção, disse Drake Madison, chefe da polícia de Los Angeles.José Ortega foi acusado de vandalismo e a suástica foi rapidamente apagada.

A mesma estrela de Donald Trump já tinha sido vandalizada em julho por outro homem, que depois se entregou à polícia e ainda vai ser julgado.

Também acusado de vandalismo, um terceiro homem foi condenado a três anos de liberdade condicional, serviço comunitário e uma multa de 4.000 dólares por atacar a mesma estrela em 2016, quando Donald Trump ainda era o candidato Republicano na eleição presidencial.

Lusa