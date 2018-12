Polícia turco enfrenta as águas geladas do Lago Vã para resgatar um cão

Burak Ökten, o agente da polícia turca saltou para as águas geladas do lago de Vã, nadou até ao animal e pelo caminho foi partindo as camadas de gelo. Quando conseguiu chegar ao cão, resgatou-o e levou-o até à margem. O cão foi reanimado pelas equipas de socorro e levado para o veterinário.