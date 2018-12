República Democrática do Congo expulsa embaixador da União Europeia

O Governo da República Democrática do Congo decidiu expulsar o embaixador da União Europeia destacado no país, a três dias das eleições presidenciais.

A medida foi tomada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do país e surge na sequência das sanções impostas pelo Conselho Europeu a elementos do Governo, incluindo o candidato da coligação no poder às eleições presidenciais.

Em causa, estão os crimes como violação dos direitos humanos e obstrução do processo eleitoral.

Numa reunião com diplomatas, o ministro garantiu que, em breve, serão anunciadas outras medidas contra a União Europeia.