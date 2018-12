Homem de 32 anos projetado em explosão no centro de Albufeira

Uma explosão num apartamento no centro histórico de Albufeira, no Algarve, fez esta sexta-feira um ferido grave e deixou 14 pessoas temporariamente desalojadas. O incidente provocou estragos em vários edifícios. Indícios recolhidos pela Polícia Judiciária apontam para que uma fuga de gás possa estar na origem do incidente.