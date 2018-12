Presidente do Iraque convida Papa Francisco a visitar o país

O Presidente do Iraque, Barham Salih, convidou o Papa Francisco a visitar o país, indicou esta sexta-feira o diário do Vaticano L'Osservatore Romano.

Salih transmitiu o convite ao secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, que se encontra em visita ao Iraque desde segunda-feira.

O cardeal Parolin celebrou a Missa do Galo na catedral de Bagdad, onde lamentou "a trágica e injusta experiência de violência e terrorismo" sofrida na região, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Pietro Parolin também visitou Erbil, no Curdistão iraquiano, onde se reuniu com representantes do governo desta região no norte do Iraque e também com cristãos deslocados, na sua maioria fugidos de Mossul e dos jihadistas do grupo Daesh.

Lusa