Governo italiano obtém apoio da Câmara dos Deputados para viabilizar Orçamento

O governo de Itália obteve este sábado o apoio da maioria da Câmara dos Deputados ao Orçamento do Estado para 2019, cuja aprovação definitiva está prevista para domingo.

A coligação governamental italiana, que integra a Liga (extrema-direita) e o Movimento 5 estrelas (M5S, antissistema) submeteu a proposta a um voto de confiança, um método ao qual se recorre com frequência em Itália quando se quer acelerar a tramitação de uma lei, já que desse modo se evitam a discussão parlamentar com votações de emendas.

O governo superou a moção com 327 votos a favor e 228 contra, estes da oposição do Partido Democrata (PD, centro-esquerda), a conservadora Forza Italia (FI), o partido de a esquerda Livres e Iguais e parte do Grupo Misto.

A Câmara dos Deputados deverá proceder a aprovação final e formal das contas na manha deste domingo.

O Orçamento para 2019 já conta com o aval da Comissão Europeia, depois de o Governo italiano ter cedido nas suas pretensões e proposto a redução do seu défice público de 2,4% para 2,04% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019.

O Senado italiano tinha já aprovado o Orçamento do Estado para 2019, negociado com a União Europeia.

Lusa