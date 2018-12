Edíficio com cinco mil toneladas mudado de local na China

As autoridades de Changsha, cidade no centro-leste da China, mudaram de local o edifico inteiro de um histórico hotel, com um peso estimado em cinco mil toneladas, avançou este domingo a agência de notícias Xinhua.

O hotel Xianjiang, que abriu ao público em 1954 como o primeiro hotel para estrangeiros da cidade desde a fundação da República Popular da China (em 1949), foi deslocado 35,5 metros para norte da sua localização original "para proteger melhor a estrutura".

O edifício, com três pisos e uma superfície total de 3.800 metros quadrados, foi construído com tijolos vermelhos e telhas de cimento encáustica, de "grande valor histórico e cultural".

A trasladação do edifício demorou cerca de 40 horas e foi necessário recorrer à "mais recente tecnologia para a deslocação de edifícios monolíticos e de reforço de edifícios", refere a Xinhua. O hotel Xiangjiang será agora alvo de obras de remodelação no novo local.

Lusa