Milhares pedem justiça pela morte de jovem na Bósnia

Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Banja Luka, na Bósnia, a exigir justiça pela morte de um jovem de 21 anos, em março de 2018.

A investigação inicial da polícia apontava para suicídio, mas a família acredita que filho foi raptado, torturado e assassinado.

Foi, entretanto, aberta uma investigação por homicídio, que ainda decorre.

O pai do jovem exige a demissão do ministro do Interior e dos altos funcionários da polícia. Tem sido a voz mais ativa nos protestos contra as autoridades. Na terça-feira chegou inclusive a ser detido durante confrontos com a polícia.