Tropas norte-americanas abandonam ponto estratégico de Manbij, na Síria

Depois da decisão de Trump de retirar as tropas norte-americanas da Síria, os militares vão começar por deixar a cidade de Manbij, localizada no Curdistão sírio, junto à fronteira com a Turquia.

Desde a derrota do Daesh, em 2016, que as forças norte-americanas garantiam estabilidade nesta região estratégica, razão pela qual a população está apreensiva com a retirada.

Na sexta-feira, o exército sírio disse já ter enviado tropas para a cidade, mas um membro do Conselho Democrático Civil da região diz que nem as tropas sírias, nem as russas, chegaram.