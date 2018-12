Dezenas de dinamarqueses participaram esta segunda-feira no mergulho anual de Ano Novo no porto de Copenhaga, na Dinamarca, com a temperatura ambiente a rondar os seis graus Celsius.

Já na Rússia, os membros do clube de natação de inverno mergulharam nas águas geladas do rio Ienissei, com a temperatura do ar nos -26 graus Celsius.