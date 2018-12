Pandas gigantes atraem centenas de turistas à região de Chengdu, na China

Como já é tradição, centenas de chineses estão a aproveitar este período de férias de ano novo para visitarem os parques de pesquisa e reprodução dos pandas gigantes. Na passada sexta-feira nevou na região de Chengdu, no sudoeste da China, e os visitantes puderam ver os animais a brincarem com a neve e o gelo.

As equipas de tratadores tentaram recriar um ambiente o mais parecido possível com aquele que os pandas teriam se não vivessem em cativeiro.

Apesar do aumento do número de animais nos últimos anos, a espécie continua em risco porque as alterações climáticas estão a reduzir a quantidade de bambu disponível nas florestas e que é a base da alimentação dos pandas.