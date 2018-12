Religião e a Europa

Com isto tudo e tudo o que isto implica na ampliação mediática, em 2018 aumentaram expressões inorgânicas de protesto e discursos populistas, numa espécie de revolta cujas implicações estão ainda a ser digeridas por sociólogos, politólogos e até especialistas em religião.

Na entrada de 2019, propomos o debate sobre o papel das religiões e da religião numa Europa em mudança, com José Manuel Anes (professor universitário jubilado e especialista em segurança e fundamentalismo religioso), Marina Costa Lobo (politóloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), Paulo Mendes Pinto (coordenador e professor da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, membro do Observatório para a Liberdade Religiosa) e Jorge Botelho Moniz (investigador na Universidade Nova, especialista em Secularização e Relações Estado-Igreja).

Moderação do jornalista Joaquim Franco, especialista da SIC em assuntos religiosos. À 1h00 e às 15h00 de dia 1 de janeiro.