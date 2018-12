Segurança reforçada com meios antiaéreos na tomada de posse de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro é empossado como presidente do Brasil amanhã, no primeiro dia do ano, em Brasília. A segurança da cidade foi fortemente reforçada nas ruas da cidade, onde são esperadas 500 mil pessoas para assisitir à tomada de posse do 38º presidente do Brasil.

O habitual desfile em carro descapotável ainda não foi confirmado pelas autoridades por questões de segurança. Esta é a maior operação de segurança de sempre numa tomada de posse de um presidente do Brasil, com as forças policiais a disponibilizarem meios antiaéreos para a cerimónia.

Nas ruas vão estar mais de três mil elementos do exército e da polícia que têm autorização para abater qualquer aeronave que sobre voe o recinto sem permissão.