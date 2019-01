Bolsonaro jura “sustentar união, integridade e independência do Brasil”

O antigo deputado Jair Messias Bolsonaro foi esta terça-feira empossado como o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, numa cerimónia que decorre em Brasília.

"Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil", disse Bolsonaro.

As palavras foram depois repetidas pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão.

“Vamos valorizar quem sacrifica as vidas em nome da nossa segurança”

No primeiro discurso enquanto Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro fez referência ao direito à legítima defesa, como forma de liberalizar a posse de armas no país.

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, uma das residências do Presidente da República e dirigiu-se até à Catedral de Brasília, onde iniciou o desfile em carro aberto acompanhado da mulher, Michele Bolsonaro.

Na viagem, o novo Presidente brasileiro mostrou-se emocionado como os gritos de apoio.

As cerimónias contam com um forte cordão policial e militar, medidas alargadas ao espaço aéreo, com a autorização presidencial para abater, durante 24 horas, qualquer aeronave que represente um perigo iminente para o evento.

"Brasil acima de tudo, Deus acima de todos"

Eleito em outubro, à segunda volta, com o lema conservador "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", Jair Messias Bolsonaro, de extrema-direita, assume a pretensão de liderar um movimento conservador no maior país da América Latina, centrado na defesa da ordem civil inspirada na cultura militar, da moral cristã e no liberalismo económico.

