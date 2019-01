Democratas e Republicanos retomar negociações para pôr fim ao "shutdown"

Democratas e republicanos deverão retomar hoje a análise da lei orçamental com vista a um acordo que permita acabar com a paralisação parcial ("shutdown") do governo federal dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recusa aprovar um projeto de orçamento preparado pelo Congresso se não integrar o financiamento de um muro na fronteira com o México, no valor de cinco mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros).

A oposição democrata, que recusa votar este artigo do projeto, propõe alocar 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) para melhorar o sistema de vigilância na fronteira.

Sem orçamento, muitos ministérios e agências governamentais fecharam as portas ao longo dos últimos dias, deixando cerca de 800.000 funcionários em licença sem vencimento ou, em serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração em pleno período de festas.

Após algumas reuniões inconclusivas, o diretor do orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, já tinha previsto como "muito possível" que o 'shutdown' fosse "para o novo Congresso", que deverá reunir-se pela primeira vez em 03 de janeiro.

Os democratas vão retomar o controlo da Câmara dos Representantes após a vitória eleitoral em novembro e os republicanos estão em maioria no Senado, o que augura negociações difíceis entre as duas câmaras.

Lusa