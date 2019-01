Macron diz a Putin que a sua prioridade na Síria é erradicar o Daesh

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta quarta-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que a prioridade da França na Síria é "erradicar o 'daesh'" e lutar contra "o ressurgimento do terrorismo na região".

Numa conversa telefónica entre os dois líderes sobre a crise na Síria e na Ucrânia, o chefe de Estado francês salientou a necessidade de evitar, no primeiro destes países, "qualquer nova desestabilização suscetível de jogar o jogo dos terroristas", indicou o Eliseu, em comunicado.

O Presidente francês defendeu perante Vladimir Putin, principal aliado político e militar do regime sírio, a urgência de reconhecer os direitos da população local e as forças aliadas na coligação liderada pelos Estados Unidos, "em particular os curdos, tendo em conta o seu compromisso constante na luta contra o terrorismo islâmico".

Para os franceses, devem prevalecer os acordos da cimeira de Istambul, na Turquia, que decorreu em 27 de outubro entre os líderes da França, Alemanha, Turquia e Rússia, onde defenderam um processo político para sair do conflito.

"O Presidente da República sublinhou que a França está mais comprometida do que nunca com a solução de um acordo político para a crise síria no âmbito da resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o único caminho possível para a estabilidade, proteção da população civil e da paz", salientou o Eliseu.

Para Emmanuel Macron, isso passa pela necessidade "imperativa" de os poderes envolvidos assumirem as suas responsabilidades para permitir um processo constitucional "credível" com "eleições livres e imparciais supervisionadas pelas Nações Unidas".

A 23 de dezembro, o Presidente francês lamentou "muito profundamente" a decisão dos Estados Unidos de retirarem as suas forças do combate ao grupo extremista estado islâmico na Síria.

"Um aliado deve ser fiável e coordenar-se com os outros aliados", disse Macron à imprensa, depois de admitir que "lamenta muito profundamente a decisão tomada" pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre a Ucrânia, o chefe de Estado francês aplaudiu o acordo de cessar-fogo em 27 de dezembro e pediu um respeito pleno e duradouro, ao mesmo tempo que apelava ao Presidente da Rússia que liberte "no menor tempo possível" os fuzileiros navais ucranianos detidos pela Rússia desde o incidente naval ocorrido no Mar Negro no final de novembro.

Lusa