Pelo menos seis mortos em acidente de comboio na Dinamarca

Última atualização às 9h37

Pelo menos 6 pessoas morreram num acidente de comboio na ponte Great Belt, na Dinamarca, confirmou a companhia ferroviária dinamarquesa DSB.

O acidente ocorreu na ponte ferroviária que liga as ilhas da Zelândia, onde se situa Copenhaga, e Fyn e que está neste momento encerrada.

De acordo com a imprensa local, o tejadilho de um comboio de carga soltou-se e atingiu um comboio de passageiros que seguia a alta velocidade na direção oposta.

"Sabemos que um objeto atingiu o comboio" de passageiros, declarou um polícia de Fyn, citado pela agência France-Presse.

MICHAEL BAGER / EPA

A tempestade Alfrida tem causado nas últimas horas alterações na circulação ferroviária devido a queda de árvores nas linhas e estradas, bem como um aumento do nível da água em várias partes do país, o que levou as autoridades a emitir um alerta de tempo "muito perigoso".

A ponte do Estreito de Sund, que liga Copenhaga a Malmo (Suécia), também ficou fechada à circulação por várias horas.

Mais de 100 mil casas não tinham luz hoje na Suécia por causa da tempestade.