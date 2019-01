Primeira medida de Bolsonaro foi aumentar o salário mínimo

Em euros, o salário mínimo no Brasil passa de 214 para 224 euros, ou seja, mais 10 euros. É o primeiro aumento do salário minimo em 3 anos.

O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União e entra em vigor a partir de hoje.

Foi a primeira medida assinada pelo novo Presidente do Brasil, que tomou posse esta terça-feira.

Valor abaixo do estimado pelo Governo cessante

Apesar do aumento, o valor do salário mínimo fica abaixo dos 1006 reais (cerca de 227 euros) estimados pelo Governo cessante de Michel Temer no orçamento de Estado para este ano.

A diferença entre o valor inicialmente estimado no orçamento e o valor aprovado é justificado pela diminuição das estimativas da inflação, uma das variáveis incluída na fórmula de cálculo do salário mínimo no Brasil.

O reajuste do salário mínimo é tradicionalmente decretado nos últimos dias de dezembro, mas o Presidente cessante Michel Temer decidiu delegar o assunto no novo chefe de Estado.