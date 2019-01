Raúl Castro faz apelo a Trump nos 60 anos da Revolução Cubana

Nas comemorações dos 60 anos da revolução cubana, Raúl Castro, líder do Partido Comunista e sucessor do irmão Fidel, acusou os Estados Unidos de estarem a aumentar a pressão sobre Cuba e garantiu que o país está preparado para qualquer confronto com a América. Castro apelou ao que chamou de mentes mais equilibradas da administração Trump para que garantam a paz na região.