A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, afirmou num vídeo divulgado esta quinta-feira que o Brasil está a entrar numa nova era, em que os meninos vestem de azul e as meninas de rosa.

"É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa", disse Damares Alves no vídeo divulgado nas redes sociais.

Depois da divulgação do vídeo, teve início uma grande polémica no Brasil, com artistas, influenciadores e cidadãos comuns a questionarem nas redes sociais o teor das declarações e a fazerem piadas sobre a importância da cor da roupa para o desenvolvimento das crianças.

Questionada pelos órgãos de comunicação locais, a assessoria de comunicação da ministra explicou que o vídeo foi gravado após a cerimónia de posse como membro do Governo, num encontro com apoiantes, na última quarta-feira, e que o objetivo da declaração foi mostrar que o Governo brasileiro irá trabalhar contra a "ideologia de género".

"Fiz uma metáfora contra a ideologia de género, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhor, disse Damares Alves ao portal de notícias UOL.

Recém-empossada no Governo de Jair Bolsonaro, que se tornou Presidente do Brasil na última terça-feira, Damares Alves é advogada e pastora evangélica.

Escolhida para integrar o Governo por indicação da bancada evangélica do Congresso brasileiro, que apoia o Governo do Presidente Jair Bolsonaro, a ministra já causara polémica no discurso de posse, quando declarou que no Brasil o Estado é laico, mas ela era "terrivelmente cristã".

Lusa