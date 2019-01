A primeira entrevista após a posse de Jair Bolsonaro

Na primeira entrevista, depois da tomada de posse, Jair Bolsonaro reforçou as promessas feitas na campanha eleitoral e garantiu que vai mudar os direitos dos trabalhadores com a possibilidade de acabar com os tribunais de trabalho.

O recém empossado Presidente do Brasil quer ainda facilitar o porte e posse de armas e lutar contra os ideias socialistas e comunistas que diz estarem a ser ensinados às crianças nas escolas.

No plano externo, o novo chefe de estado brasileiro não põe de parte a possibilidade de mudar a embaixada em Israel, para Jerusalém, ou permitir a instalação de uma base militar norte americana em solo brasileiro.