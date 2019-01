Bolsonaro admite instalação de base militar dos EUA no Brasil

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou na quinta-feira estar pronto para a instalação “no futuro” de uma base militar norte-americana em território brasileiro.

“Se pensarmos no que poderá acontecer no mundo, quem sabe se não teremos que discutir esta questão no futuro”, disse Bolsonaro, que foi empossado na terça-feira passada, em Brasília, como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

Na quarta-feira, numa reunião na capital federal brasileira com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, Bolsonaro comprometeu-se a fortalecer a cooperação económica e na área da segurança, bem como na luta contra os "regimes autoritários" de Venezuela e Cuba.

Bolsonaro afirmou ainda estar preocupado com as manobras militares conjuntas, no início de dezembro, da Venezuela e da Rússia em território venezuelano, que incluíram dois bombardeiros estratégicos russos.

"Sabemos qual a intenção do Governo de [Nicolas] Maduro. O Brasil deve preocupar-se com isso", sublinhou.

Na opinião do Presidente brasileiro, durante os "últimos 20 ou 25 anos" as forças armadas brasileiras foram "abandonadas por causa de uma questão política" porque "são o último obstáculo ao socialismo".

