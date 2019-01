Cinco adolescentes morrem em incêndio em "Escape Room" na Polónia

Cinco raparigas adolescentes morreram e um homem ficou ferido esta sexta-feira num incêndio num espaço de diversão no norte da Polónia, segundo as autoridades.

De acordo com a polícia, as vítimas foram encontradas quando os bombeiros apagaram o incêndio, que começou pelas 17:00 locais (menos uma hora em Lisboa), num espaço de "Escape Room" em Koszalin.

O ministro do Interior, Joachim Brudzinski, referiu que todas as raparigas tinham 15 anos. Uma porta-voz da polícia de Koszalin disse que as vítimas deveriam estar a celebrar o aniversário de uma delas.

Segundo a representante da polícia, Monika Kosiec, um homem de 25 anos foi hospitalizado com queimaduras e não pôde ser interrogado pelos investigadores.

A agência de notícias estatal polaca, PAP, adiantou ter informações não oficiais de que as adolescentes morreram devido a asfixia por monóxido de carbono.

O ministro ordenou a realização de testes de segurança contra incêndios em todos os locais de "Escape Room" do país.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, classificou como uma "tragédia esmagadora" a morte das raparigas, numa publicação na rede Twitter.O presidente da Câmara de Koszalin, Piotr Jedlinski, decretou o próximo domingo como dia de luto municipal.

Lusa