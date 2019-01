Tiroteio num clube de bowling nos EUA faz vários feridos

Um tiroteio num centro de bowling em Torrance, no estado norte-americano da Califórnia, fez várias vítimas. O incidente ocorreu há cerca de uma hora e são ainda poucas as informações. No local está em curso operação policial.



As autoridades de ticker, uma localidade a 32 quilómetros de Los Angeles, emitiram um alerta através do Twitter em que pedem à população para evitar a zona e confirmam que há múltiplas vítimas, sem avançarem para já um número concreto ou o estado de saúde das vítimas.