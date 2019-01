Trump culpa democratas pelo "shutdown" nos EUA

Donald Trump ameaça usar poderes especiais e declarar o estado de emergência para construir o muro na fronteira com o México. O Presidente norte-americano reuniu-se com os líderes da oposição no Congresso sem chegar a acordo sobre o impasse orçamental que está a deixar paralisados os organismos federais. Este sábado, Trump acusou os democratas de serem responsáveis pela crise criada.