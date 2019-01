Mulheres com coletes amarelos em protesto pacífico em Paris

O protesto pacífico teve também como objetivo relembrar o Governo que as mulheres continuam a ser as mais afetadas.

As manifestantes reuniram-se na Praça da Bastilha e marcharam até à Praça da Ópera, onde ao início da tarde se mantinha um forte dispositivo de segurança. Dezenas de mulheres estavam acompanhadas de crianças com a intenção de realçar a incerteza do futuro.

As manifestações em vários pontos do país acontecem um dia depois de 50 mil coletes amarelos terem saído à rua no oitavo sábado consecutivo.