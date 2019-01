Rei da Malásia abdica inesperadamente depois de apenas dois anos no trono

O rei da Malásia, Muhammad V, abdicou hoje inesperadamente, depois de dois no trono, sem que tenha sido adiantada a razão para a resignação do mais novo monarca do país muçulmano do sudeste asiático.

O palácio da monarquia constitucional da Malásia revelou que o sultão Muhammad V, eleito em dezembro de 2016 entre os governantes hereditários dos nove Estados malaios em cada cinco anos, decidiu abdicar imediatamente, quando ainda lhe faltavam cumprir mais três anos de reinado.

"Sua majestade, 15.º rei, resignou. Decisão entra em vigor em 06 de janeiro", revelou comunicado do palácio real.

Muhammad V protagoniza a primeira resignação de um rei na história da Malásia, que se tornou independente do Reino Unido em agosto de 1957.

Muhammad V pertence ao Estado de Kelantan, no nordeste da Malásia.

Na semana passada, circularam rumores de nova ausência do monarca, de 49 anos, depois de, em novembro, terem sido comunicadas oficialmente razões de saúde para justificar a ausência.

O facto é que, naquele mês, Muhammad V casou com uma ex-modelo russa.

Lusa



20190106T130957