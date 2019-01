Três sismos de magnitude entre 5,1 e 6,6 foram registados este domingo, num intervalo de cerca de uma hora, a noroeste de Tobelo, nas ilhas Molucas, na Indonésia.

As informações constam no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Os três abalos tiveram uma profundidade de 60 quilómetros, segundo a mesma fonte.

Com Lusa