Trump diz que muro na fronteira acabava com 99% da imigração ilegal nos EUA

Donald Trump defendeu este domingo que a construção de um muro na fronteira com os Estados Unidos da América acabaria com 99% da imigração ilegal no país.

Através do Twitter, o Presidente norte-americano utilizou citações de Barack Obama e Hilary Clinton para mostrar que os dois políticos democratas já defenderam, no passado, políticas de controlo da imigração.

Donald Trump disse que quem está contra a construção do muro, só o faz porque sabe que seria eficaz. O Presidente afirmou ainda que os efeitos do muro na economia ajudariam a pagar facilmente a construção da obra.