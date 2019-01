Aconteceu a 7 de janeiro

1610

Galileu Galilei identifica a existência de quatro satélites de Júpiter.

1953

Guerra-fria. Os EUA anunciam a posse da bomba de hidrogénio.

1985

Morre, aos 56 anos, José Maria Pedroto, antigo jogador de futebol e treinador do Futebol Clube do Porto.



2015

Dois homens armados com espingardas Kalashnikov entram na redação parisiense do Charlie Hebdo, um semanário conhecido pelas suas caricaturas satíricas. Doze pessoas perdem a vida, incluindo uma parte da equipe do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia francesa.

2017

Morre, aos 92 anos, Mário Soares, antigo primeiro e Presidente da República.